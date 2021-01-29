شكرا لقرائتكم خبر عن سوق عقارات دبي يحتفظ بمكانته رغم استمرار انخفاض الأسعار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أشار تقرير بيوت ودوبيزل عن سوق عقارات دبي لعام 2020 إلى أن سوق الإمارة، أظهر مرونة عالية وقدرة كبيرة على التكيف بنجاح مع المتغيرات التي طرأت خلال العام الماضي، بسبب الظروف الاستثنائية الناجمة عن جائحة كورونا.

واستناداً إلى البيانات التي تم جمعها من الموقعين الرائدين، أظهرت مستويات البيع والإيجار استقراراً ملموساً في الإمارة مع استمرار انخفاض الأسعار.

ومع نهاية الربع الأول من عام 2020 كان سوق العقارات في دبي قد سجل معدلات إيجابية نحو الاستقرار

وفقاً لتقرير بيوت ودوبيزل، سجلت المناطق السكنية الأكثر طلباً انخفاضاً في الأسعار تراوح بين 2% إلى 10% للعقارات المعروضة للبيع.

في عام 2020، اتجه المشترون والمستأجرون المحتملون الباحثون عن عروض سكنية منخفضة الكلفة إلى المناطق السكنية التي تقع بعيداً عن وسط المدينة مثل قرية جميرا الدائرية، مردف، دبي لاند، وأكويا أكسجين.

وفقاً للبيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تخطت قيمة الصفقات العقارية حاجز ال 60 مليار درهم خلال عام 2020، منها 20,716 صفقة للعقارات السكنية بقيمة 27.2 مليار درهم.

قيد الإنشاء

كانت العقارات التي لا تزال قيد الإنشاء هي الأكثر طلباً خلال عام 2020، حيث شكلت نسبة تبلغ 53% من مجمل الصفقات العقارات السكنية، وبسعر وصل إلى 14.4 مليار درهم، بينما بلغت قيمة صفقات العقارات الجاهزة 12.8 مليار درهم.

تخطت زيارات المتصفحين لموقعي بيوت ودوبيزل حاجز 7 ملايين زيارة خلال شهر ديسمبر الماضي، الأمر الذي يشير إلى استعادة سوق العقارات في دبي نشاطه المعهود ابتداءً من النصف الثاني من عام 2020.

كما أكد التقرير أن حزم دعم الاقتصاد التي أطلقتها الحكومة خلال العام الماضي والتي بلغت قيمتها 7.1 مليار درهم قد لعبت دوراً جوهرياً في تجديد ثقة المستثمرين، وإرساء قواعد التعافي للسوق، لا سيما خلال النصف الثاني من عام 2020.

كما أسهمت مبادرات التوعية الصحية والإجراءات الاحترازية المتبعة في كافة أرجاء الإمارة وعلى مستوى مختلف القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى مبادرات الدعم التي أطلقها ملّاك العقارات في تعزيز استمرارية نشاط السوق العقاري في دبي.

كما مهدت القوانين الجديدة للملكية العائلية الطريق أمام المزيد من المستثمرين الجدد لدخول السوق.بيع الشقق

حافظت دبي مارينا على صدارة قائمة أكثر المناطق المرغوبة لشراء الشقق الفاخرة، حيث سجلت 526 صفقة بيع خلال الأشهر الستة الماضية، وفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

انخفض متوسط سعر القدم المربع للشقق في دبي مارينا خلال عام 2020 من 1,278 درهماً إلى 1,170.7 دراهم.

حافظت المناطق ذات الإطلالات البحرية مثل نخلة جميرا، وجميرا بيتش ريزيدنس والمناطق السكنية المركزية مثل وسط مدينة دبي، ومركز دبي التجاري العالمي على مكانتها لدى المشترين والمستثمرين من ذوي الدخل المرتفع، حيث شهدت حدوث انخفاضات طفيفة على الأسعار تراوحت بين 3% إلى 10%.

من جهة أخرى، استحوذت منطقة قرية جميرا الدائرية على اهتمام المشترين والمستثمرين الباحثين عن شقق سكنية ذات أسعار معقولة، بحسب النتائج التي أوردها تقرير بيوت ودوبيزل عن سوق عقارات دبي لعام 2020. ووفقاً للبيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تم تسجيل 332 صفقة بيع في قرية جميرا الدائرية خلال الأشهر الستة الماضية.

شهد متوسط سعر القدم المربع للشقق في قرية جميرا الدائرية انخفاضاً معتدلاً بنسبة 6.1% تماشياً مع التوجهات التي سجلها السوق في الإمارة، حيث انخفض متوسط السعر من 878.3 درهم في عام 2019 إلى 824.9 درهم في عام 2020.

الطلب على الفلل

استحوذت كل من المرابع العربية، ونخلة جميرا، ودبي هيلز استيت، وجميرا بارك على اهتمام المشترين والمستثمرين الباحثين عن فلل سكنية فاخرة.ظلت المرابع العربية هي المنطقة المفضلة لشراء الفلل الجاهزة والراقية خلال عام 2020؛ مسجلةً 164 صفقة عقارية خلال الأشهر الستة الماضية بحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

شهد متوسط سعر القدم المربعة للفلل في المرابع العربية انخفاضاً طفيفاً من 889 درهماً إلى 872.9 درهماً.

وشهدت تلال الإمارات انخفاضاً في سعر القدم المربعة بنسبة 9.6% لتصل إلى 1,646.7 درهم، ويعزى ذلك إلى زيادة المنافسة الناجمة عن توافر الفلل السكنية في المناطق الحديثة والراقية مثل نخلة جميرا ودبي هيلز استيت.

ووفقاً لتقرير بيوت ودوبيزل، فقد تحوّل اهتمام المستثمرين ذوي الميزانية المنخفضة والمعتدلة إلى مناطق الضواحي، التي توفر خيارات متنوعة من الفلل السكنية بأسعار تنافسية.

وسجلت الفلل الجاهزة في دبي لاند كأكثر الخيارات المرغوبة للشراء، وذلك نظراً لأسعارها التنافسية، ثم تليها منطقة الينابيع.

هذا وقد انخفض سعر القدم المربعة في دبي لاند بنسبة طفيفة قدرت ب 2.4% خلال عام 2020، ليصل السعر إلى متوسط 635.9 درهم.

أكثر المناطق اهتماماً

أبدى المشترون الباحثون عن شقق جاهزة للسكن اهتماماً ملحوظاً بمناطق أبراج بحيرات جميرا، وواحة دبي للسيليكون، والخليج التجاري، والمدينة العالمية، وذلك نظراً للأسعار المنخفضة التي تتمتع بها عقاراتها، حيث سجلت انخفاضات في الأسعار تراوحت من 7% إلى ما يقارب 13% في عام 2020.