شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل لجنة مهندسي البترول والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلن المهندس رشاد محمد بوخش عضو مجلس إدارة جمعية المهندسين ورئيس اللجان التخصصية بالجمعية، عن تكوين لجنة مهندسي البترول برئاسة المهندس رائد العرشي، للعمل تحت مظلة جمعية المهندسين.

وتهدف اللجنة إلى صقل قدرات المهندسين المختصين في مجال هندسة البترول وتزويدهم بأحدث الدراسات والمعلومات العلمية والهندسية والتكنولوجية من أجل تأهيلهم لسوق العمل بجانب تنمية روح الابتكار والقيادة والمسؤولية الاجتماعية ومواجهة التحديات المجتمعية.