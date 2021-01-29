شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الصناعات يستضف رئيس الرقابة الصناعية الأحد المقبل لمناقشة التحديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف اتحاد الصناعات، اللواء عبد الرؤوف الأحمدى رئيس الرقابة الصناعية الجديد، فى حضور رؤساء الغرف المختلفة ورجال الأعمال وأصحاب المصانع، يوم الأحد المقبل لمناقشة التحديات التى تواجه القطاع الصناعى.

وفى وقت سابق قالت مصلحة الرقابة الصناعية، إنه فى إطار سلسلة من الزيارات الميدانية التى يقوم بها اللواء عبد الرؤوف أحمدى لمختلف المناطق الصناعية وكافة القطاعات، قام رئيس المصلحة بزيارات ميدانية لمصانع البويات بمدينة العاشر من رمضان، وكذا مدينة الزقازيق .

وأضافت المصلحة، إنه قام فريق العمل يقوم بمتابعة مصانع غازات طبية وبعض مصانع الأدخنة وكذا بعض مصانع الصناعات هندسية، والذى قام فيها بجولة للمرور على خطوط الإنتاج ومخازن الإنتاج التام ومتابعة التشغيل .

وفى السياق ذاته، أكدت الرقابة الصناعية تمام حرصها التام على القيام بدورها الريادى بما يصب فى صالح الاستثمار المصري و الأجنبي على حد سواء ، وضمانا لوصول منتجات مطابقة للمواصفات القياسية.