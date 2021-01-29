شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة الكيماوية: تدشين المجمع الصناعى بالملاحات فور انتهاء دراسات الجدوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء علاء الشريف، رئيس مجلس إدارة المكس للملاحات، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن ملف استغلال الأصول وتعظيم العوائد من الامكانيات المتاحة على رأس الملفات التى توليها الشركة اهتماما كبيرا خلال المرحلة الحالية.

أضاف علاء الشريف لـ"الخليج 365" أن الشركة بصدد تنفيذ مشروع سيكون الأول من نوعه فى مصر، وسيكون نقلة كبيرة للصناعة ولشركة على حد سواء، ولا سيما فيما يتعلق بالإيرادات والارباح المتوقعة من المشروع الهام لاستخلاص الأملاح المعدنية من المحلول المر للملاحات، كاشفا أن إيرادات الملاحة بعد تنفيذ المشروع ستتراوح من 2 مليار جنيه إلى 2.5 مليار جنيه سنويا، فيما ستتراوح الأرباح من 400 مليون جنيه لـ500 مليون جنيه.

وتم توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة المكس للملاحات وشركة دلتا ( MSA ) للكيماويات الوسيطة، لإنشاء مجمع صناعى وطنى لإنتاج الأملاح الكيميائية الصناعية والدوائية والغذائية، حيث تم تشكيل لجنة فنية وهندسية من جميع الأطراف للإسراع بالخطوات التنفيذية لإنشاء المجمع الصناعى.

أوضح رئيس شركة المكس أن دراسات الجدوى لتنفيذ المشروعات ما تزال جازية مع بقية الجهات المشاركة فيه، خاصة إننا نرغب فى توفير التمويل من خلال الشركة التى ستنفذ المشروع وهو شرط يمنح الشركات افضلية، لافتا أنه بمجرد انتهاء الدراسات سنشرع فورا فى تنفيذ المشروع العام الذى يمكن تعميمه فيما بعد على بقية شركات الملح التى تمتلك ملاحات كبيرة يمكنها انتاج كميات مناسبة من المحلول المر.

يذكر أن تكلفة تنفيذ المشروع تصل لنحو 350 مليون دولار ويستغرق التنفيذ نحو عامين.