شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "آبل" يغلق على انخفاض بنسبة 3.5% رغم نتائج أعمالها القوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "آبل" في ختام جلسة الخميس على الرغم من تحقيق صانعة "آيفون" الأمريكية نتائج أعمال قوية خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر/كانون الأول الماضي.



وبلغ صافي أرباح "آبل" 28.75 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2020 بعد تحقيق أرباح قدرها 22.23 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2019.



وباستثناء بعض البنود، سجلت صانعة "آيفون" أرباحا عند 1.68 دولار لكل سهم في الربع الرابع بينما أشارت التوقعات إلى تحقيق أرباح عند 1.41 دولار لكل سهم.



وقفزت إيرادات الشركة الأمريكية إلى 111.44 مليار دولار في الربع الأخير من عام 2020 مقارنة بإيرادات عند 91.8 مليار دولار في نفس الفترة قبل عام في حين توقع محللون إيرادات عند 103.2 مليار دولار.



وسجلت "آبل" إيرادات بنحو 65.6 مليار دولار من مبيعات "آيفون" مقارنة بحوالي 55.95 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2019.



وفي ختام جلسة الخميس، انخفض سهم "آبل" بنسبة 3.5% وأغلق عند 137.1 دولار، وسجل أعلى سعر عند 141.9 دولار وأقل سعر عند 136.7 دولار.