شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "بوينج" يغلق مرتفعاً بعد استيعاب خسائرها القياسية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "بوينج" خلال تداولات اليوم الخميس بعد استيعاب الأسواق لنتائج الأعمال الفصلية المخيبة للآمال التي سجلتها صانعة الطائرات الأمريكية خلال الربع السنوي الرابع من عام 2020.



وكشفت "بوينج" عن تسجيل أكبر خسائر سنوية في تاريخها خلال العام الماضي بسبب قيود الإغلاق وحظر السفر المرتبط بجائحة كورونا بالإضافة إلى أزمتها مع الطراز "737 ماكس".



وسجلت "بوينج" خسائر بنحو 8.44 مليار دولار في الربع الأخير من عام 2020 أو ما يعادل 14.65 دولار لكل سهم بعد خسائر قدرها 1.01 مليار دولار أو 1.79 دولار كلل سهم في نفس الفترة من عام 2019.



وباستثناء بعض البنود المكررة، سجلت "بوينج" خسائر فصلية بنحو 15.25 دولار لكل سهم بينما توقع محللون تسجيل خسائر عند 1.64 دولار لكل سهم.



وهبطت الإيرادات الفصلية للشركة الأمريكية بنسبة 15% إلى 15.30 مليار دولار لكنها أعلى من توقعات محللين عند 15.1 مليار دولار.



وعلى مدار العام الماضي، سجلت "بوينج" أكبر خسائر سنوية قياسية في تاريخها عند 11.9 مليار دولار.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "بوينج" بنسبة 1.6% إلى 197.2 دولار، وسجل أعلى سعر عند 200.4 دولار وأقل سعر عند 196 دولارا.