شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع و"الداو جونز" يربح 300 نقطة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الخميس لتتكن من تعويض بعض الخسائر التي سجلتها أمس الأربعاء والتي اعتبرت أكبر خسائر يومية منذ نوفمبر/تشرين الثاني.



يأتي ذلك بعد قرار البنك المركزي الأمريكي أمس الإبقاء على معدل الفائدة عند النطاق بين 0.0% و0.25% دون تغيير كما ثبت برنامج مشتريات السندات عند 120 مليار دولار شهرياً.



وصرح رئيس البنك "جيروم باول" في مؤتمر صحفي بأن هناك تباطؤا في تعافي الاقتصاد والتوظيف خلال الأشهر الماضية بسبب زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا على نحو حاد.



وكشفت بيانات اقتصادية اليوم أن القراءة الأولى من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي سجلت نموا بنسبة 4% دون توقعات بنمو نسبته 4.2%.



وانخفض عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في أمريكا إلى 847 ألف طلب في الأسبوع الماضي دون توقعات بانخفاض عند 880 ألفا.



وفي سوق النفط، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس/آذار بنسبة 1% أو ما يعادل 51 سنتا وأغلقت جلسة نيويورك عند 52.34 دولار للبرميل، وسجل الخام اعلى سعر اليوم عند 53.5 دولار وأقل سعر عند 52.2 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم مارس/آذار بنسبة 0.5% أو ما يعادل 28 سنتا وأغلقت جلسة لندن عند 55.53 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 56.5 دولار وأقل سعر عند 55.3 دولار.



وفي ختام التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" بنسبة 1% (ما يعادل 300 نقطة) إلى 30603 نقاط، وسجل أعلى مستوى عند 30951 نقطة وأقل مستوى عند 30377 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.5% (ما يعادل 66 نقطة) إلى 13337 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 13507 نقاط وأقل مستوى عند 13316 نقطة.



وصعد "إس أند بي 500" بنسبة 1% (ما يعادل 36 نقطة) إلى 3787 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3830 نقطة وأقل مستوى عند 3755 نقطة.