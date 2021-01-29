شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 14 دقيقة - 1:22 صباحًا, 29 يناير 2021 م
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سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، ارتفاعاً عند إغلاق جلسات التداول اليوم، عقب خسائر حادة في الجلسة السابقة.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 300.75 نقطة بما يعادل 0.99 بالمئة ليصل إلى 30603.92 نقطة، وارتفع ستاندرد آند بورز 36.49 نقطة أو 0.97 بالمئة مسجلا 3787.26 نقطة.
وزاد المؤشر ناسداك المجمع 66.56 نقطة أو 0.5 بالمئة إلى 13337.16 نقطة.