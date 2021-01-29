الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، ارتفاعاً عند إغلاق جلسات التداول اليوم، عقب خسائر حادة في الجلسة السابقة. وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 300.75 نقطة بما يعادل 0.99 بالمئة ليصل إلى 30603.92 نقطة، وارتفع ستاندرد آند بورز 36.49 نقطة أو 0.97 بالمئة مسجلا 3787.26 نقطة. وزاد المؤشر ناسداك المجمع 66.56 نقطة أو 0.5 بالمئة إلى 13337.16 نقطة.

محمد يوسف

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