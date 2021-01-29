شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الأسماك تحذر من سمكة "القراض".. وتؤكد: شديدة الخطورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت شعبة الأسماك في الغرفة التجارية، من استهلاك سمكة "القراض"، وهى سمكة شديدة السمية، وقد يتم تداولها في بعض الأسواق خاصة السويس والبحر الأحمر.

جاء ذلك على لسان أحمد جعفر رئيس الشعبة، والذى أكد لـ"الخليج 365"، أن سمكة القراض يمكن أن تقتل أي شخص يتناولها، وهى منتشرة في اليابان لكن لها طرق معينة لطهيها، لذلك نحذر من تداولها في السوق المصرى.

يشار إلى أن سمكة القراض معروف عنها بكونها تتسبب في تسممات هضمية خطيرة جدا بسم "تيدرودوتاكسين"، وتعد من الأسماك المحرم والممنوع صيدها أو بيعها أو تداولها في الأسواق نظرا لسميتها وخطورتها على صحة المواطنين والصحة العامة، وهي تعيش في قاع البحر وتتغذى على فضلات الأسماك.

يذكر أن هذه السمكة تنتشر في خليج السويس، وقد تخرج فى شباك الصيادين وسناراتهم والمراكب في البحر الأحمر، ويحظر على الجميع تداولها في مصر.