شكرا لقرائتكم خبر عن الذرة تتخلى عن مكاسبها وتغلق على استقرار سلبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذرة على نحو هامشي في ختام جلسة الخميس متخلية عن المكاسب التي سجلتها في وقت سابق اليوم والتي دفعتها نحو أعلى مستوى لها في سبعة أعوام ونصف العام، وذلك رغم انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



يأتي ذلك في ظل أنباء عن انتعاش الطلب الصيني على الذرة وغيرها من السلع الزراعية الأمريكية كالصويا.



وذكر محللو "كومرتس بنك" في تقرير بأن الواردات الصينية لا تزال قوية على الذرة الأمريكية وسط توقعات بتحقيق الصين واردات قوية من الذرة والصويا خلال المواسم المقبلة.



ولا يزال المستثمرون في بورصة شيكاغو يتابعون عن كثب تساقط الأمطار في امريكا الجنوبية لا سيما البرازيل وتأثير ذلك على جودة ووفرة المحاصيل.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:54 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 90.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.8 نقطة وأقل مستوى عند 90.4 نقطة.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للذرة تسليم مارس/آذار بأقل من 0.1% إلى 5.34 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 5.50 دولار وأقل سعر عند 5.29 دولار.