شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق عند أعلى مستوى منذ السابع من يناير والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم الخميس وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية ليسجل المعدن النفيس أعلى مستوى له في نحو أربعة أسابيع.



وكشفت بيانات اقتصادية صادرة اليوم عن أن القراءة الأولى من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي سجلت نموا بنسبة 4% دون توقعات بنمو نسبته 4.2%.



وعلاوة على ذلك، انخفض عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في أمريكا إلى 847 ألف طلب في الأسبوع الماضي دون توقعات بانخفاض عند 880 ألفا.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:54 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 90.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.8 نقطة وأقل مستوى عند 90.4 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم مارس/آذار بنسبة 2.ّ1% أو ما يعادل 53 سنتا وأغلق المعدن النفيس عند 25.922 دولار للأوقية، وهو اعلى مستوى منذ السابع من يناير/كانون الثاني الجاري، وسجل أعلى سعر عند 27.1 دولار وأقل سعر عند 24.895 دولار.