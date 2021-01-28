شكرا لقرائتكم خبر عن الين الياباني ينخفض قليلاً عقب بيانات التجزئة الضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الين الياباني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس في اعقاب صدور بيانات اقتصادية ضعيفة فضلا عن استمرار متابعة أزمة "كورونا".



وتحاول الحكومة اليابانية احتواء فيروس كورونا تماشيا مع تعهد رئيس الوزراء "يوشيهيدي سوجا" الذي تولى قيادة الحكومة مؤخراً.



من ناحية أخرى، أظهرت بيانات اقتصادية أن مؤشر مبيعات التجزئة الياباني انخفض بنسبة 0.3% خلال ديسمبر/كانون الأول بينما أشارت التوقعات إلى تراجع بنسبة 0.4%.



كان البنك المركزي الأمريكي قد قرر أمس الإبقاء على معدل الفائدة عند النطاق بين 0.0% و0.25% دون تغيير كما ثبت برنامج مشتريات السندات عند 120 مليار دولار شهرياً.



وصرح رئيس البنك "جيروم باول" في مؤتمر صحفي بأن هناك تباطؤا في تعافي الاقتصاد والتوظيف خلال الأشهر الماضية بسبب زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا على نحو حاد.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بحلول الساعة 20:42 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 104.2، وسجل أعلى سعر عند 104.4 وأقل سعر عند 104.07.