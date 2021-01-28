شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق منخفضاً لسادس جلسة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الخميس للجلسة السادسة على التوالي رغم انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن المعدن النفيس تعرض لضغوط بعد إقبال المستثمرين على أسواق الأسهم.



وأظهرت بيانات اقتصادية صادرة اليوم أن القراءة الأولى من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي سجلت نموا بنسبة 4% دون توقعات بنمو نسبته 4.2%.



وعلاوة على ذلك، انخفض عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في أمريكا إلى 847 ألف طلب في الأسبوع الماضي دون توقعات بانخفاض عند 880 ألفا.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:49 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 90.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.8 نقطة وأقل مستوى عند 90.4 نقطة.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل/نيسان عند التسوية بنسبة 0.4% أو ما يعادل 7.7 دولار وأغلق المعدن النفيس عند 1841.2 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1867 دولارا في حين سجل أقل سعر عند 1835.6 دولار.