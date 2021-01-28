شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن سلمان: بيع المزيد من أسهم «أرامكو» في السنوات المقبلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الخميس أنه سيكون هناك طروحات قادمة لبيع المزيد من أسهم شركة أرامكو النفطية في السنوات المقبلة، بعدما كانت المجموعة حقّقت في 2019 أكبر علمية طرح أوّلي على مستوى العالم.

وقال الأمير محمد في جلسة افتراضية ضمن منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» في الرياض إنه «سيكون هناك طروحات لأسهم أرامكو قادمة في السنوات القادمة وهذا (النقد) سيتحول إلى صندوق الاستثمارات العامة ليعاد ضخه داخل وخارج المملكة».

ولم يحدد ولي العهد موعد الطرح أو نسبة الأسهم التي سيتم إدراجها.

وأُدرجت أرامكو في البورصة السعودية في كانون الأول/ديسمبر بعد أكبر عملية طرح عام أوّلي في العالم وصلت قيمته إلى 29.4 مليار دولار مقابل بيع 1.7% من أسهمها.

وقال ولي العهد إن بيع الأسهم مستقبلاً سيكون وسيلة رئيسية لتعزيز قوة صندوق الاستثمارات العامة الذي يعد المحرك الرئيسي لجهود تنويع الاقتصاد.

وكان الأمير محمد بن سلمان أعلن الأحد أن الصندوق سيرفع رأس ماله وسيعمل خلال السنوات القادمة «على مستهدفات عديدة من أهمها ضخ 150 مليار ريال (نحو 40 مليار دولار) سنوياً على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى عام 2025». (أ.ف.ب)