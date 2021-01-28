شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء اللبناني يتهم رياض سلامة بـ«إساءة الأمانة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوردت وكالة الأنباء الرسمية في لبنان، الخميس أن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة يواجه اتهامات بالإهمال الوظيفي وإساءة الأمانة.

وقالت الوكالة إن مدعية عام جبل لبنان القاضية غادة عون ادعت على سلامة، بجرم إساءة الأمانة بإدارة الدولار المدعوم وعلى رئيسة لجنة الرقابة على المصارف مايا دباغ بجرم الإهمال الوظيفي. كما ادعت على صاحب شركة استيراد الدولار من الخارج وأحد الصرافين بجرم مخالفة قرار إداري، وأحالتهم مع الملف على قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور لاستجوابهم.

ولم تتطرق الوكالة لمزيد من التفاصيل.

ويقود سلامة مصرف لبنان المركزي منذ 1993. وكانت القاضية عون تحقق بشأن تصرفه في دولارات مخصصة لدعم السلع الأساسية.

وصار أداء سلامة محل تدقيق بعد انهيار نظام لبنان المالي في 2019، مما تسبب في تهاوي قيمة الليرة وتعثر سداد دين سيادي.