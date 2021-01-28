شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية الأسرية» تكرم موظفيها المتميزين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

نظمت مؤسسة التنمية الأسرية، حفلاً لتكريم الموظفين المتميزين تقديراً لجهودهم الاستثنائية وتفانيهم خلال فترة العمل عن بعد، والتي فرضتها جائحة كورونا، وشهد الحفل الذي أقيم في مقر المؤسسة بالمشرف، علي سالم الكعبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية، ومريم محمد الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية ومديرو الدوائر والإدارات وعدد من الموظفين.

أكد الكعبي، في كلمة له ألقاها في الحفل، أن المؤسسة تعمل بتوجيهات مباشرة ورعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، كما تحظى على الدوام بدعم سموها المستمرة للدفع قدماً نحو تطوير المؤسسة لخدماتها وتوسيع قاعدة المستفيدين منها، وبما يحقق تطلعات القطاع الاجتماعي في الإمارة.

وأشار، إلى أن سموها تتابع باستمرار وعن كثب خطط المؤسسة واستراتيجياتها في التعاطي مع المستجدات التي تطرأ على المجتمع وتؤثر في حياة أفراده بشكل مباشر أو غير مباشر، وقال الكعبي: إن المؤسسة أثبتت قدرتها في التعامل مع أزمة كورونا، حيث تحرص بشكل دائم على مواكبة الأحداث التي تجري في الوطن بصفة خاصة والعالم بصفة عامة، من خلال تبني استراتيجيات واضحة للتصدي لأي طارئ.

وأعربت مريم محمد الرميثي، عن خالص سعادتها بما حققته المؤسسة من إنجازات فريدة والتي تحققت بفضل التوجيهات المستمرة والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك وبتظافر جهود الموظفين وتميزهم في الأداء وفي تنفيذ خطط العمل وتقديم الخدمات الاجتماعية لكافة أفراد الأسرة في ظل الظروف الصعبة والتحديات التي فرضتها جائحة كورونا كوفيد 19.

وفي ختام الحفل كرم علي سالم الكعبي ومريم محمد الرميثي الموظفين المتميزين وفرق العمل التي تميزت خلال فترة العمل عن بعد من عام 2020 من شهر مارس حتى أغسطس/ آب 2020.