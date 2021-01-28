شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يوقف مفاوضاته مع فلامنغو لضم ريبيرو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أوقف النصر رابع دوري الخليج العربي، مفاوضاته مع نادي فلامنغو بسبب مغالاته المالية في صفقة انتقال لاعب وسطه إيفرتون ريبيرو إلى صفوف «العميد».

وكانت مفاوضات النصر لضم ريبيرو النجم السابق لشباب الأهلي بدأت قبل 15 يوماً، وطلب فلامنغو 6 ملايين يورو، بحيث يتم دفع 4 ملايين منها على قسطين، والباقي على شكل مكافآت على مدى ثلاث سنوات.

كما توصل النصر لاتفاق مع النادي البرازيلي يتضمن سكن اللاعب والسيارة والدراسة لأبنائه، إلا أن فلامنغو لم يرسل موافقته النهائية، وعندما عاد للمفاوضات، الأربعاء، قام النادي البرازيلي برفع السعر إلى 7 ملايين يورو، وانتهت المفاوضات برسالة «واتس أب» من النصر بعبارة: «لا نستطيع دفع أكثر من 6 ملايين يورو».