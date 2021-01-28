23 موقعاً مخصصاً للشواء في حدائق أبوظبي والبر الرئيسي

أبوظبي: عماد الدين خليل

حددت بلدية مدينة أبوظبي 23 موقعاً مخصصاً للشواء في الحدائق العامة المسموح الشواء فيها في جزيرة أبوظبي والبر الرئيسي، وأهابت البلدية الجمهور بضرورة تجنب التجمعات أو الاحتفالات، والتقارب الجسدي بين الزوار، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع والحد من تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».

أوضحت البلدية، أن المواقع المخصصة للشواء في جزيرة أبوظبي تشمل 11 موقعاً وهي: منتزه رقم 1 شارع الخليج العربي - الطرف اليمين باتجاه الخارج، ومنتزه رقم 2 شارع الخليج العربي - الطرف اليمين باتجاه الخارج، ومنتزه رقم 4 شارع الخليج العربي - الطرف اليمين باتجاه الخارج، و منتزه رقم 5 شارع الخليج العربي - الطرف اليمين باتجاه الخارج، وحديقة الدلافين بشارع الشيخ زايد - الطرف اليمين باتجاه الداخل قبل تقاطع شارع السعادة، وحديقة الزعفرانة شارع المرور - قبل دوار الجوية، وحديقة العائلة (أ) غرب 7/02 بين شارع 26 وشارع طارق بن زياد، وحديقة العائلة (ب) غرب 5 بين شارعي طارق بن زياد وخالد بن الوليد، وحدائق النرجيل المنطقة الممتدة من أبراج الناشن تاور إلى شارع البطين، والحديقة الرسمية شرق 7 بين شارعي المرور والنجدة، والحديقة التراثية شرق 12 بين شارع 10 وإشارة الميناء.

وأضافت، أن مواقع الشوايات المخصصة في البر الرئيسي تشمل 12 موقعاً وهي: حديقة الوثبة، وحديقة الختم، وحدائق العدلة، وحديقة 4 بالشامخة، وحديقة 5 بالشامخة، وحديقة 6 بالشامخة، وحديقة 7 بالشامخة في الوثبة، ومنتزه بوابة ياس الشمالي في الشهامة، وحديقة بين الجسرين، والحديقة SE02 والحديقة SE24 والحديقة SW03 في مدينة زايد.

في سياق آخر، نفذت بلدية مدينة أبوظبي بالتعاون والشراكة مع شرطة أبوظبي - مركز شرطة مصفح، الدفاع المدني، أدنوك للتوزيع، دائرة التنمية الاقتصادية حملة للتصدي للممارسات غير القانونية بشأن بيع المواد البترولية بشكل عشوائي وغير مرخص من الجهات المعنية.