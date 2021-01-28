«ديوا» تنظم حملة لرفع الوعي حول الترشيد



دبي: ”الخليج 365”

في إطار حملتها «الأحياء السكنية» الهادفة إلى رفع الوعي البيئي ودعم المبادرات الحكومية لجعل دبي المكان المفضل للعيش والعمل، عقدت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» سلسلة من الورش التوعوية الافتراضية لرفع مستوى وعي سكان دبي ولا سيما أصحاب الهمم وأسرهم حول خدماتها الدامجة لتمكين ودمج أصحاب الهمم في المجتمع ومبادراتها الترشيدية، إضافة إلى الاطلاع على آرائهم واقتراحاتهم، وتسليط الضوء على أهم مبادرات الهيئة الترشيدية، ومنها مبادرة «الحياة الذكية»، وبرنامج «نهجي المستدام».

ويقول سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «نعمل وفق استراتيجية واضحة ومدروسة لتمكين أصحاب الهمم، وذلك انطلاقاً من كوننا مؤسسة حكومية مسؤولة مجتمعياً ودامجة لأصحاب الهمم، بما ينسجم مع السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، التي أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف إيجاد مجتمع دامج خال من الحواجز يضمن التمكين والحياة الكريمة لأصحاب الهمم وأسرهم، ومبادرة «مجتمعي...مكان للجميع» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بهدف تحويل دبي بالكامل إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم.

وتلتزم الهيئة بتعريف متعامليها من أصحاب الهمم إلى مبادراتها وبرامجها وخدماتها كافة بطريقة سهلة ومبسطة، بما يضمن حصول جميع المتعاملين على خدماتنا الذكية المتطورة التي توفر الجهد والوقت، إضافة إلى إشراك جميع أفراد المجتمع في ترشيد الاستهلاك من خلال تشجيعهم على اتباع أسلوب حياة مستدام.