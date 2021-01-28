الاقتصاد

إيقاف إسطبل زعبيل لمدة شهرين

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت اللجنة المنظمة في مدينة دبي للقدرة، بناء على نتائج فحص العينات الأولية لسباق كأس إكسبو الذي خصص للإسطبلات الخاصة، إيقاف مالك إسطبل زعبيل، ومدرب الإسطبل، والفرسان المعنيين، لمدة شهرين من المشاركة في أي سباق يقام في مدينة دبي الدولية للقدرة،  اعتباراً من تاريخ السباق. 
وأكدت اللجنة المنظمة أن الحظر يشمل كذلك خيول الإسطبل، ولا يسمح بالتصرف في تلك الخيول بتغيير ملكيتها، ودعت الجميع إلى الالتزام بالنظم والقوانين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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