شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف إسطبل زعبيل لمدة شهرين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت اللجنة المنظمة في مدينة دبي للقدرة، بناء على نتائج فحص العينات الأولية لسباق كأس إكسبو الذي خصص للإسطبلات الخاصة، إيقاف مالك إسطبل زعبيل، ومدرب الإسطبل، والفرسان المعنيين، لمدة شهرين من المشاركة في أي سباق يقام في مدينة دبي الدولية للقدرة، اعتباراً من تاريخ السباق.

وأكدت اللجنة المنظمة أن الحظر يشمل كذلك خيول الإسطبل، ولا يسمح بالتصرف في تلك الخيول بتغيير ملكيتها، ودعت الجميع إلى الالتزام بالنظم والقوانين.