شكرا لقرائتكم خبر عن 12 قطاعاً يرتفع بالبورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع المنتهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، إذ ارتفع 12 قطاعاً على رأسها قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 6.1%، أعقبه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 5.1%، يليه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 4.7%، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 3.8%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 2.4%، وصعد قطاعي التجارة والموزعون والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2.2%.

كما ارتفع قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.6%، ثم قطاعى الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات والموارد الأساسية بنسبة 1.5%، ثم قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.7%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.5%، فيما تراجع قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 4.8%، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 2.2%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.4%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.6%.

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 11578.84 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.27% ليغلق عند مستوى 2364.45 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعاً بنحو 1.88% مغلقًا عند مستوى 3390.84 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 0.03% مغلقًا عند مستوى 14163.12 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.5% ليغلق عند مستوى 1094.75 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقى للبورصة المصرية، بنحو 2.1 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 695.4 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.3%، وهبط رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 339.7 مليار جنيه إلى 338.6 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.3%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 227.6 مليار جنيه إلى 228.9 مليار جنيه بنسبة نمو 0.6%.