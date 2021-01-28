شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد المصرى للتأمين يناقش التأمين متناهى الصغر فى ندوة افتراضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الاتحاد المصرى للتأمين، أنه فى ضوء التعاون المثمر بين الاتحاد وشبكة التأمين متناهي الصغر Microinsurance Network واهتمام الجهتين بالشمول التأميني والوصول للفئات التي لا تصل اليها الخدمات التأمينية فإنه جار التحضير لعقد ورشة عمل افتراضية بالتعاون مع شبكة التأمين متناهي الصغر Microinsurance Network، وستكون أول ورشة عمل مقدمة من منصة الاتحاد SPI HUB والتى ستكون مسؤولة عن تقديم ورش عمل وندوات لزيادة الوعى فى سوق التأمين المصرى.

وتأتى ورشة العمل تحت عنوان:“Virtual Country workshop: Moving the Needle – Egypt”وستعقد الورشة باللغة الإنجليزية وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2 فبراير 2021 من الساعة 2 الي الساعة 4 عصراً.

وأضاف الاتحاد فى بيان، أن الورشة تتضمن استعراض لبيانات تقرير Microinsurance Landscape 2020 / المنظور العالمي للتأمين متناهي الصغر 2020 مع التركيز على سوق التأمين متناهي الصغر في جمهورية مصر العربية وأهم التحديات والفرص للنمو بهذا السوق الحيوي، كما سيتم مناقشة العوائق والحلول الممكنة لدفع وتطوير سوق التأمين متناهي الصغر وتحقيق الشمول التأميني.

وقال علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إن التعاون بين الاتحاد والشبكة يأتي ضمن خطة عمل الاتحاد المصرى للتأمين لعام 2021 والتي تعتبر أحد الشراكات التي تخدم استراتيجية الاتحاد في الوصول إلى الفئات التى لا تصل اليها الخدمات التأمينية والتي تتماشي مع أهداف شبكة التأمين متناهي الصغر Microinsurance Network الخاصة بتحقيق الشمول التأميني.

وقامت شبكة التأمين متناهي الصغر منذ نشأتها بتقديم سلسلة تقارير دولية حول التأمين متناهي الصغر تحت اسم Microinsurance Landscape والتي تمثل معيارًا فريدًا يتبع اتجاهات وتطور منتجات وخدمات التأمين متناهي الصغر في الأسواق المختلفة ومدي تحقيق هذه الأسواق للشمول التأميني.

وفي عام 2020 شهدت الدراسة (تقرير Microinsurance Landscape ) لأول مرة مشاركة 194 شركة ومقدم خدمات التأمين متناهي الصغر في 30 دولة في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. كما قام الاتحاد المصري للتأمين بترجمة " Microinsurance Landscape 2020 " إلى اللغة العربية حيث ستكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اصدار نسخه باللغة العربية للتقرير.

هذا وتعتبر شبكة التأمين متناهي الصغر Microinsurance Network من أهم المنصات العالمية التي تجمع بين شركات التأمين والهيئات التنظيمية ووكالات التنمية وواضعي السياسات لإيجاد حلول تأمينية للمخاطر التي تواجه المواطنين المعرضين للخطر في العالم وتهدف إلى تحسين قدرة الأسر ذات الدخل المنخفض عن طريق برامج التأمين متناهي الصغر على مستوي العالم من خلال تحسين استيعابهم للشمول التأميني والمساهمة في تحسين البيئة العامة للتأمين. هذا ويقع مقر شبكة التأمين متناهي الصغر في لوكسمبورج وتضم حوالي 400 خبير و70 منظمة في أكثر من 50 دولة.

وسيشارك في الورشة كلا من، علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصري للتأمين، و هشام رمضان مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية كاثرين بولفرماخر ، المدير التنفيذي لشبكة التأمين متناهي الصغر، ويدير الورشة، الدكتور طارق سيف، الأمين العام للاتحاد المصري للتأمين.