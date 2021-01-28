شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي ينخفض بعد بيانات اقتصادية متضاربة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الخميس عقب صدور بيانات اقتصادية متضاربة شملت تسجيل نمو فصلي دون التوقعات في الربع الرابع من عام 2020.



كان البنك المركزي الأمريكي قد قرر أمس الإبقاء على معدل الفائدة عند النطاق بين 0.0% و0.25% دون تغيير كما ثبت برنامج مشتريات السندات عند 120 مليار دولار شهرياً.



وصرح رئيس البنك "جيروم باول" في مؤتمر صحفي بأن هناك تباطؤا في تعافي الاقتصاد والتوظيف خلال الأشهر الماضية بسبب زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا على نحو حاد.



وكشفت بيانات اقتصادية اليوم أن القراءة الأولى من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي سجلت نموا بنسبة 4% دون توقعات بنمو نسبته 4.2%.



وانخفض عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في أمريكا إلى 847 ألف طلب في الأسبوع الماضي دون توقعات بانخفاض عند 880 ألفا.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:53 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 90.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.8 نقطة وأقل مستوى عند 90.4 نقطة.