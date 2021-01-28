شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع السعودية وحيدة ببورصات الخليج بختام تعاملات الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.26% رابحاً 22.90 نقطة ليغلق عند مستوى 8807.02 نقطة، فيما تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 1.07% خاسراً 29.20 نقطة ليغلق عند مستوى 2697.15 نقطة، وهبط المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.35% خاسراً 20.07 نقطة ليغلق عند مستوى 5641.77 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 5.5 مليار درهم ليغلق عند مستوى 794.038 مليار درهم.

كما تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.40% خاسراً 5.90 نقطة ليغلق عند مستوى 1457.27 نقطة، وهبط المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.97% خاسراً 103.34 نقطة ليغلق عند مستوى 10544.54 نقطة.

بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.26% رابحاً 22.90 نقطة ليغلق عند مستوى 8807.02 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.45% خاسراً 380.61 نقطة ليغلق عند مستوى 25927.97 نقطة، وبلغ حجم التداول 177.8 مليون سهم بقيمة 6.5 مليار ريال.

صعد 11 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.67%، أعقبه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.26%، يليه قطاعي السلع الرأسمالية والاتصالات بنسبة 0.82%، ثم قطاعي المواد الأساسية والمرافق العامة بنسبة 0.80%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.67%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.36%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.16%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.13%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.06%، فيما تراجع قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.85%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.68%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.59%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.58%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.39%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.36%.

وقفز 97 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "باعظيم" بنسبة 10%، ثم سهم "المتحدة للتأمين" بنسبة 7.78%، ثم سهم "الفخارية" بنسبة 5.83%، فيما تراجع 85 سهماً على رأسها سهم "المواساة" بنسبة 2.70%، ثم سهم "أسيج" بنسبة 2.44%، ثم سهم "الصقر للتأمين" بنسبة 1.97%، فيما تصدر سهم "باعظيم" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 466.9 مليون ريال سعودي.

بورصة دبىتراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.07% خاسراً 29.20 نقطة ليغلق عند مستوى 2697.15 نقطة، وبلغ حجم التداول 175.7 مليون سهم محققة ما قيمته 285.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 3276 صفقة لعدد 32 سهماً، وهبطت 7 قطاعات ببورصة دبي على رأسها العقارات بنسبة 1.38%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.31%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 1.16%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.10%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.92%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.78%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.30%، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 1.80%.

وقفزت 5 أسهم ببورصة دبي، بختام جلسة الخميس، على رأسها سهم شركة دي إكس بي إنترتيمنتس بنسبة 2.46%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 2.43%، وتراجع 23 سهماً على رأسها سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 4.63%، ثم سهم الشركة العربية للطيران بنسبة 3.05%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 19 مليون ورقة بقيمة 71.9 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 1.80%.





بورصة أبوظبىتراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.35% خاسراً 20.07 نقطة ليغلق عند مستوى 5641.77 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 5.5 مليار درهم ليغلق عند مستوى 794.038 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 90.2 مليون سهم، بقيمة 452 مليون درهم، عبر تنفيذ 2577 صفقة.

وهبطت 7 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع العقار بنسبة 1.95%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 1.09%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.60%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.27%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.24%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.08%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.03%، فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.82%.

وارتفع 11 سهماً ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "شركة أبوظبي الوطنية للتكافل" بنسبة 9.78%، ثم سهم "شركة فودكو الوطنية للمواد الغذائية" بنسبة 7.35%، ثم سهم "شركة مخازن زي" بنسبة 4.6%، وتراجع 11 سهماً على رأسها سهم "الشركة الوطنية للتكافل" بنسبة 5%، ثم سهم "شركة أبوظبي الوطنية للطاقة" بنسبة 2.03%، ثم سهم "شركة الدار العقارية" بنسبة 1.96%، فيما تصدر سهم "بنك أبوظبي الأول" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 130.2 مليون درهم.

بورصة البحرين

تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.40% خاسراً 5.90 نقطة ليغلق عند مستوى 1457.27 نقطة، وبلغ حجم التداول 6.05 مليون سهم بقيمة 1.03 مليون دينار بحرينى، وهبط ببورصة البحرين قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 25.27% بضغوط هبوط سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 9.97%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.67%، شركة زين البحرين بنسبة 1.72%، شركة ناس بنسبة 2.44%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 6.24% بضغوط هبوط سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 1.39%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.68%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.33%.

كما تراجع قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 1.57% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين-ألبا بنسبة 0.2%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 1.37% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.70%، فيما ارتفع سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 2.04%.





بورصة قطرتراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.97% خاسراً 103.34 نقطة ليغلق عند مستوى 10544.54 نقطة، وبلغ حجم التداول 223.6 مليون سهم بقيمة 638.8 مليون ريال عبر تنفيذ 10.9 ألف صفقة، وتراجع 32 سهماً، وارتفع 15 سهماً، واستقر سهم واحد.

وهبطت 7 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.85%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.37%، يليه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.89%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.61%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.59%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.55%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.02%.





بورصة الكويتتراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.09% خاسراً 4.89 نقطة ليغلق عند مستوى 5747.89 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.08% خاسراً 5.22 نقطة ليغلق عند مستوى 6284.66 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.09% خاسراً 4.26 نقطة ليغلق عند مستوى 4690.23 نقطة، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.16% خاسراً 7.67 ليغلق عند مستوى 4860.24 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 403.4 مليون سهم بقيمة 47.8 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 12.2 ألف صفقة، وهبطت 6 قطاعات على رأسها النفط والغاز بنسبة 1.31%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 0.91%، يليه قطاع العقار بنسبة 0.60%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.20%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.04%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.91%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.49%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.43%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.37%، ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.28%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.22%.





بورصة مسقطتراجع سوق مسقط للأوراق المالية بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، للجلسة الخامسة على التوالي، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.300% خاسراً 11.039 نقطة ليغلق عند مستوى 3649.124 نقطة، وبلغ حجم التداول 10 ملايين سهم بقيمة 1.7 مليون ريال عبر تنفيذ 506 صفقة لعدد 37 سهماً.

وارتفع 11 سهماً على رأسها سهم " جلفار للهندسة والمقاولات" بنسبة 4%، ثم سهم "سيمبكورب صلالة" بنسبة 2.11%، ثم سهم "السوادي للطاقة" بنسبة 2%، فيما تراجعت 9 أسهم على رأسها سهم "البنك الوطني العماني" بنسبة 6.02%، ثم سهم "بنك عمان العربي" بنسبة 4.62%، ثم سهم "الخليج الدولية للكيماويات" بنسبة 2.83%، فيما تصدر سهم "بنك مسقط" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 757.9 ألف ريال عماني.