شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب 4 جنيهات بالتعاملات المسائية.. وعيار 21 يسجل 813 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب فى التعاملات المسائية اليوم الخميس 28 يناير 2021، ارتفاع بقيمة 4 جنيهات حتى صياغة هذه السطور، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر 813 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليومعيار 18 سجل 696.75 جنيه

عيار 21 سجل 813 جنيها

عيار 24 سجل 929.25 جنيه

الجنيه الذهب 6504 جنيها

أونصة الذهب 1856 دولار

الاقتصاد الأميركي في 2020 سجل تراجع بأقصى وتيرة منذ الحرب العالمية الثانية، إذ عصف كوفيد-19 بأنشطة الخدمات مثل المطاعم وشركات الطيران، ليفقد ملايين الأميركيين وظائفهم، وأظهرت قراءة أولية من وزارة التجارة الأميركية للناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من العام الماضي أن التعافي من الجائحة فقد الزخم في ظل تجدد تنامي الإصابات بفيروس كورونا وانقضاء مساعدات من الحكومة بنحو ثلاثة تريليونات دولار.

انكمش الاقتصاد 3.5 % في 2020، وهو أسوأ أداء منذ 1946. جاء ذلك بعد نمو 2.2 % في 2019، وهو أول انخفاض سنوي للناتج المحلي الإجمالي منذ الركود الكبير بين 2007 و2009. وانزلق الاقتصاد للركود في فبراير الماضي.

وفي الربع الرابع، زاد الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي أربعة بالمئة، إذ قوض الفيروس وغياب حزمة مالية أخرى إنفاق المستهلكين، وطغى على قوة نشاط الصناعات التحويلية وسوق الإسكان.

هذه الأنباء حول الاقتصاد الأمريكي، دفعت الذهب للارتفاع مجددا بعد هبوط ملحوظ على مدار آخر 24 ساعة، وارتفعت أونصة الذهب من 1845 إلى 1856 دولار حتى صياغة هذه السطور.