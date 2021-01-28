شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتخلى عن مكاسبه ويتحول إلى الانخفاض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الخميس متخلية عن المكاسب التي سجلتها في وقت سابق بالجلسة عقب استيعاب بيانات المخزونات الأمريكية التي سجلت انخفاضا كبيرا في الأسبوع الماضي.



كانت إدارة معلومات الطاقة قد أعلنت أمس انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة بنحو 9.9 مليون برميل في الأسبوع الماضي، وهو ما تجاوز التوقعات الرامية إلى تراجع بحوالي 1.7 مليون برميل.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:54 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 90.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.8 نقطة وأقل مستوى عند 90.4 نقطة.



وتتفاقم جائحة "كورونا" حول العالم مما دفع بعض الاقتصادات الكبرى لفرض قيود إغلاق لاحتواء تفشي الفيروس، لكن التوقعات تشير إلى تحسن الامور في وقت لاحق هذا العام مع توزيع اللقاحات.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس/آذار بحلول الساعة 17:55 بتوقيت جرينتش بنسبة 1% إلى 52.3 دولار للبرميل، وسجل الخام اعلى سعر اليوم عند 53.5 دولار وأقل سعر عند 52.2 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم مارس/آذار بنسبة 0.5% إلى 55.5 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 56.5 دولار وأقل سعر عند 55.3 دولار.