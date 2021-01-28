شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يتراجع على نحو طفيف بفعل الضغوط على النفط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس في ظل الضغوط على أسعار النفط الذي يعد أحد السلع الرئيسية للصادرات الكندية.



وكشفت بيانات اقتصادية أن مؤشر تصاريح البناء في كندا انخفض بنسبة 4.1% في ديسمبر/كانون الأول الماضي بينما أشارت التوقعات إلى انخفاض بنسبة 4.9%.



وفي سوق النفط، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس/آذار بنسبة 0.8% إلى 52.4 دولار للبرميل، وسجل الخام اعلى سعر اليوم عند 53.5 دولار وأقل سعر عند 52.2 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم مارس/آذار بنسبة 0.5% إلى 55.5 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 56.5 دولار وأقل سعر عند 55.3 دولار.



من ناحية أخرى، لا تزال أزمة "كورونا" تلقي بظلالها على الأسواق العالمية لكن التوقعات تشير إلى تحسن الاقتصاد العالمي بالتزامن مع توزيع اللقاحات.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 17:06 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.7806، وسجل أعلى سعر عند 0.7820 وأقل سعر عند 0.7764.