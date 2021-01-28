نيوم يبحث عن شريك رئيس لأولى صفقاته في الحوسبة السحابية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يجري مشروع نيوم محادثات مع شركات لاختيار شريك رئيس من أجل أولى صفقاته في الحوسبة السحابية، والذي يضع الأساس للخدمات فائقة التكنولوجيا في منطقته الرئيسة للأعمال التي تبلغ تكلفتها 500 مليار دولار.

وقال رئيس قطاع العلوم التقنية والرقمية جوزيف برادلي في مدينة نيوم «من منظور حوسبي، نرى الكثير من الفرص لشراكات مع مزودين كبار». وتابع «نحن في المراحل النهائية للمفاوضات مع عدد منهم»، وفقا لرويترز.

وأعلنت نيوم، وهي مدعومة من صندوق الاستثمارات العامة، في العام الماضي عن صفقة مع مجموعة إس.تي.سي السعودية لإنشاء شبكة لتكنولوجيا الجيل الخامس من أجل المدن «الإدراكية» التي تخطط لها.

والمشروع الرئيس لنيوم هو منطقة خالية من انبعاثات الكربون تسمى ذا لاين. وقال برادلي، وهو مسؤول تنفيذي سابق في سيسكو سيستمز، إن بناءها سيبدأ هذا العام، ومن المقرر إتمام المرحلة الأولى بحلول 2025.

والخطة التي كشف عنها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان في العاشر من يناير هي أول مشروع بناء رئيس بهدف تنويع موارد اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم. وتعتزم نيوم بناء نظام تشغيل يشمل كافة المدينة معتمد على الذكاء الاصطناعي في منطقة الأعمال لاستغلال أفضل لبيانات سكانها.

وتأتي المحادثات مع شركات تكنولوجيا محلية وعالمية بعد الشراكة في الآونة الأخيرة بين شركة تابعة لعملاق النفط أرامكو السعودية وقوقل لتقديم خدماتها السحابية للمملكة، كما أبرمت شركة الاتصالات السعودية صفقة مماثلة مع علي بابا كلاود.