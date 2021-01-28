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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تطوير للمباني الشركة الحكومية المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والذراع المنفذة لمشروعات وزارة التعليم، دشنت باكورة مشاريعها في محافظة الطائف.

وتتمثل مشاريع TBC الجديدة التي دشنتها في الطائف في 3 مشاريع طفولة مبكرة، تفتتح بها مشاريع الطفولة المبكرة، من أصل 11 موقعا يجري تنفيذها، من المتوقع أن تمثل قفزة كبيرة في المحافظة في الفترة المقبلة بعد توقيع عدد كبير من مشاريعها تنفيذا لتوجه وزارة التعليم نحو التوسع في مباني الطفولة المبكرة، مواكبة لأهداف رؤية 2030. وتضمنت المشاريع؛ ابتدائية الواسط الأولى، بعدد 6 فصول طفولة مبكرة، وابتدائية رحاب بعدد فصلين، وابتدائية ربوة رحاب بعدد فصلين، ما يمثل إجماليا قدره 10 فصول للمشاريع الثلاثة.

حضر افتتاح مشاريع TBC الجديدة مدير عام التعليم بمحافظة الطائف طلال اللهيبي، وعدد من مسؤولي التعليم بالمحافظة، وفريق مكتب TBC بمكة المكرمة.