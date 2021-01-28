«تأصيل صناعة السياحة في جازان»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ملتقى نظمته غرفة جازان، تضمن ثلاث جلسات حوارية متخصصة شملت (مبادرات تحقيق السياحة المستدامة في المملكة ومنها منطقة جازان، وواقع وتنافسية القطاع السياحي في جازان، والتغيير المطلوب في قطاع السياحة بمنطقة جازان). وشارك 12 متخصصا في القطاع السياحي بالعديد من أوراق العمل المتخصصة عبر الملتقى الذي أقيم بقاعة فندق راديسون بلو، شملت موضوعات حول تنمية السياحة الزراعية والريفية، ودور المشروعات الزراعية السياحية في تحقيق السياحة المستدامة، ومبادرات وبرامج الهيئة العامة للترفية التي نفذتها بمنطقة جازان، وخطط الهيئة وبرامجها من خلال مهرجان جازان الشتوي، إضافة إلى مهرجانات العسل والحريد والبن، إلى جانب استعراض أبرز أهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة والتي تسير وفق خارطة طريق نحو عام 2030 عبر مرحلتين، هما اكتشف السعودية، وعش التجربة السعودية.

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