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وناقش الاجتماع الذي استعرض فيه السواحة إمكانات البنية التحتية الرقمية للاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، -التي بوأت القطاع مكانة رائدة على مستوى قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات في العالم، وفرص جذب واستقطاب الشركات التقنية الرائدة في المملكة المتحدة للاستثمار في المملكة العربية السعودية، والتعاون في مجال الابتكار.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحث وزير الاتصالات المهندس عبدالله السواحة، مع وزير الاستثمار في كل من وزارة التجارة الدولية ووزارة إدارة الأعمال والطاقة والصناعة بالمملكة المتحدة اللورد جيري جريمستون، سبل تطوير الأعمال التجارية بين السعودية والمملكة المتحدة، وفرص الاستثمار، وذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة الأمير خالد بن بندر.وناقش الاجتماع الذي استعرض فيه السواحة إمكانات البنية التحتية الرقمية للاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، -التي بوأت القطاع مكانة رائدة على مستوى قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات في العالم، وفرص جذب واستقطاب الشركات التقنية الرائدة في المملكة المتحدة للاستثمار في المملكة العربية السعودية، والتعاون في مجال الابتكار.

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