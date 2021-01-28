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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مؤسسة التحلية ممثلة بمعهد الأبحاث وتقنيات التحلية، وقعت مع شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع، اتفاقية تعاون في مجال (صفر رجيع ملحي)، بحضور محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبدالله العبدالكريم، والرئيس التنفيذي لشركة مرافق المهندس محمد الزعبي.

وبحسب الاتفاقية سيتعاون الجانبان في تطوير تقنية (صفر رجيع ملحي) التي تملكها المؤسسة، وسيكون باكورة هذا التعاون مشروع بحثي بعنوان (استخراج المعادن النادرة من رجيع محطات التحلية للحصول على منافع تجارية).

ويجسد هذا التعاون الخبرة العالية لدى الطرفين؛ حيث تمتلك المؤسسة خبرة طويلة في إنتاج ونقل وتشغيل محطات التحلية.