مدربا النصر والهلال يعلنان التحدي



الرياض: عيسى الحكمي

أكد الكرواتي ألين هورفات مدرب النصر ونظيره الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الهلال، خلال المؤتمر التقديمي، جاهزية فريقيهما لمواجهة كأس السوبر السعودي التي تجمع الفريقين مساء السبت على ملعب الملك فهد الدولي.

وقال مدرب النصر: فريقي جاهز 100%، لدينا طموح كبير هذا الموسم، ونسعى لمواصلة الانتصارات التي تحققت في المباريات الماضية التي أعتبرها إعداداً مهماً لهذه المباراة التي تكتسب جميع عوامل الأهمية.

وزاد: أتمنى الفوز بالمباراة وتحقيق التطلعات، من خلال المباريات الخمس الماضية التي أشرفت فيها على الفريق قدمنا أداء متصاعداً وحققنا الفوز في أربع مباريات، وتعادلنا في مباراة واحدة، إنه أمر جيد وسيكون أكثر إيجابية عندما نحقق البطولة، لأن الفريق بحاجة لها.

وتمنى الروماني رازفان من جانبه أن يكمل فريقه إنجازاته في الموسم الماضي بتحقيق السوبر ليصبح لديه 4 بطولات متصلة منذ الموسم الماضي الذي شهد تحقيق ثلاث بطولات.

وأضاف: لا تختلف المباراة عن غيرها، هدفنا دائماً الفوز بكل مباراة نلعبها، لقد ركزنا خلال التدريبات على الجانب التكتيكي والبدني لنكون بكامل الجاهزية يوم السبت.

وشدد على أن أهمية المباراة تختزل في الفوز بالكأس التي ستكون على الطاولة بغض النظر عن الجوانب الأخرى كالديربي أو غيره من الأمور المعنوية.

وتابع: سنواجه فريقاً يطلب الثأر، بعدما تفوقنا عليه في المباريات السابقة، لكننا نعرف كيف ندير الأمور وتحقيق هدفنا، من خلال الحركة أكثر داخل الملعب واتباع الطريقة الأنسب.

وبين قائد النصر عبدالله مادو أن فريقه تغير منذ تسلم هورفات زمام الأمور خلفاً للبرتغالي روي فيتوريا، وقال «لقد تغير الفريق للأفضل، نشعر بحجم المسؤولية أمام جماهيرنا، لذلك سنقدم جهداً مضاعفاً لمنحهم السعادة بعد نهاية المباراة». أما نجم الهلال سالم الدوسري فأوضح أن فريقه بكامل الجاهزية للمباراة التي وصفها بالقوية والمهمة كونها «ديربي» وبطولة.

واستبعد الدوسري تأثر فريقه بالنتائج الأخيرة في الدوري، مشيراً إلى أن «هذه المباراة مختلفة، فهي بطولة وديربي، وكل لاعب يحفز الآخر، منظومتنا وهدفنا هو تحقيق كأس السوبر».

إلى ذلك أعلنت اللجنة المنظمة الاحتكام الفوري لركلات الترجيح إذا استمر التعادل في الوقت الأصلي.