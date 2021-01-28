داسيلفا: مواجهة شباب الأهلي تحدٍ صعب



وصف الأوروغوياني خورخي دا سيلفا مدرب اتحاد كلباء مواجهة شباب الأهلي في دوري الخليج العربي بالتحدي الصعب الذي يتطلب مضاعفة الجهد والتركيز والتعامل بقوة وحذر مع المنافس الذي استعاد خطورته المعهودة في الفترة الأخيرة، فضلاً عن مجموعة مميزة من اللاعبين الأجانب والمحليين، في المقابل الثقة كبيرة في لاعبي الأصفر الكلباوي في تقديم مباراة قوية عامرة بالكفاح والندية وتأكيد القدرة على الاستمرار في مسيرة التفوق وحصد النقاط.

وأشار داسيلفا الى أن لدى لاعبيه معرفة تامة بصعوبة المرحلة القادمة خاصة في ظل التغييرات العديدة التي أجرتها الفرق المنافسة في «الميركاتو» الشتوي مؤخراً إلا أن ذلك يزيد عزيمة «النمور» على تحقيق المطلوب، مشدداً على ضرورة التركيز وأن يلتزم الجميع بمهامهم طوال زمن المباراة.

وعن الغيابات، أشار المدرب الأوروغوياني الى أن الفريق سيفقد جهود عدد من اللاعبين الأساسيين أبرزهم الثنائي مارياني وأحمد جشك بسبب الإعارة بجانب وليد عمبر وسلطان الزعابي للإصابة وقد جهز أكثر من بديل ويأمل أن يكونوا في الموعد وعلى قدر التحدي.

وعن المحترف الأجنبي الذي سيحل خلفاً للتشيلي فيرنانديز الذي تم إنهاء عقده، قال داسيلفا إنه تم إيجاد اللاعب المناسب وسيكون في نفس خانة فرنانديز ونأمل أن يلحق بالمباراة القادمة.

وأعرب داسيلفا عن سعادته لتواجد مدرب المنتخب في إحدى المباريات الرسمية للفريق فهذا حافز لكل لاعب لتقديم أفضل ما لديه وإمكانية اختياره والمشاركة مع المنتخب وهذه أمور إيجابية لصالح اللاعبين وأتمنى أن يحظى أحد لاعبي اتحاد كلباء بالمشاركة مع المنتخب لأن هذا سيجعله سعيداً.