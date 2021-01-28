شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يتعاقد مع أفضل لاعب أوزبكي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أنهى نادي شباب الأهلي رسمياً، التعاقد مع اللاعب الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، قادماً من النصر السعودي بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم.

ويعد ماشاريبوف صفقة مميزة لشباب الأهلي، ولاسيما أنه كسب توقيع نجم حصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الأوزبكي مع ناديه السابق بختاكور، وهو يجيد اللعب كجناح أيمن وأيسر، وصانع ألعاب.

وانتقل جلال الدين إلى النصر السعودي في ديسمبر/ كانون الأول 2020، لكن «العالمي» لم يستطع قيده بسبب منعه من التسجيل لأسباب مالية.

ويحتاج شباب الأهلي إلى لاعب جناح في ظل إصابة هيلدون راموس من الرأس الأخضر، والبرازيلي ليوناردو دي سوزا.