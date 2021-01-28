شكرا لقرائتكم خبر عن سيف بن زايد يشيد بتصدر دولة الإمارات حملة التلقيح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، إن دولة الإمارات تصدرت الدول العربية في حملة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد.

ونشر سموه عبر حسابه على تويتر: بالرعاية الفائقة التي توليها قيادة الإمارات لصحة وسلامة كافة مكونات المجتمع، تصدرت الإمارات الدول العربية في حملة التلقيح ضد كوفيد 19 وجاءت الثانية عالمياً، فيما سجلت الأيام السبعة الماضية المرتبة الأولى عالمياً، أسأل العلي القدير أن يحفظ الجميع.