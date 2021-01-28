شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم رأس الخيمة يعزي خادم الحرمين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة في وفاة الأميرة طرفة بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وبوفاة والدة الأمير عبدالعزيز بن خالد بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود.

وأعرب سموه في برقيتيه عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة الفقيدتين.. سائلاً الله عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته وأن يلهم آل سعود الكرام جميل الصبر والسلوان.

كما بعث سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة برقيتي تعزية مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين.

(وام)