شكرا لقرائتكم خبر عن السوق المالية توافق على زيادة رأسمال حلواني إخوان بنسبة 12.5% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت هيئة السوق المالية عن موافقتها على زيادة رأسمال شركة حلواني إخوان بنسبة 12.5% عن طريق منح أسهم.

وأفادت الهيئة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن رأس المال سيرتفع من 314.285 مليون ريال إلى 353.571 مليون ريال.

وبحسب البيان، سيرتفع عدد الأسهم من 31.429 مليون سهم إلى 35.357 مليون سهم، علماً بأن الزيادة ستتم بواقع سهم مداني لكل 8 أسهم مملوكة.

وسبق أن أشارت الشركة إلى أن الهدف من الزيادة هو من تدعيم رأس مال الشركة ليتناسب مع حجم أعمالها وتطلعاتها المستقبلية، علماً بأن الزيادة ستتم من خلال رسملة مبلغ 39.285 مليون ريال من الاحتياطي النظامي.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 25 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل خسائر بلغت 3.4 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الثالث إلى النمو في مبيعات الشركة في كلا من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية نتيجة إعادة هيكلة جهاز المبيعات المحلية والدولية، بالإضافة إلى التحسن في المزيج البيعي وذلك بالتركيز على المنتجات الاكثر ربحية.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 81.4 مليون ريال، مُقابل صافي خسائر بلغ 1.6 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.