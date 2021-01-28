شكرا لقرائتكم خبر عن المستشفى السعودي الألماني توقع مذكرة تفاهم للدخول كشريك مستثمر بمستشفلى بترجي في جدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية "المستشفى السعودي الألماني" عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع مستشفى صبحي عبد الجليل بترجي الطبية بمدينة جدة والدخول كشريك مستثمر في المستشفى وذلك بمقابل مادي.

وأفادت المستشفى، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن الطرفين اتفقا على أن يتم التقييم النهائي للصفقة المقترحة بعد إتمام عملية الدراسة النافية للجهالة.

وبحسب البيان، يبدأ العمل بهذه المذكرة من تاريخ توقيعها وتظل سارية حتى 30 يونيو 2021.

وتتوقع الشركة أن ينتج عن هذه الصفقة زيادة القيمة السوقية للشركة، بالإضافة إلى تأثيراً ايجابياً على القوائم المالية خلال السنوات القادمة، فضلاً عن دعم إيرادات الشركة، بالإضافة إلى التوسع في مناطق المملكة المختلفة.

ونوه البيان، إلى أن المستشفى مازال تحت الإنشاء ومن المتوقع افتتاحه في النصف الثاني من العام 2022.

ويأتي الغرض من هذه الصفقة لتحقيق استراتيجية الشركة المتعلقة بالخطط التوسعية وتعزيز المكانة السوقية للشركة في تقديم الخدمات الصحية.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 34.9 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 33.2 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى الزيادة في الإيرادات والتي تعود الي زيادة حركة مرضى القسم الداخلي بالإضافة الي التنوع في مزيج حالات المرضى، بالإضافة إلى انخفاض في تكلفة الإيرادات بسبب استخدام سياسة الشراء الفعال وكذلك التنوع في مزيج حالات المرضى

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي ربح بلغ 72.5 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 60.1 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.