شكرا لقرائتكم خبر عن طلبات إعانة البطالة الأمريكية الأدنى في 3 أسابيع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بأكثر من توقعات المحللين؛ لتسجل أدنى مستوى في 3 أسابيع.

وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة العمل الأمريكية، أمس الخميس، أن طلبات إعانة البطالة الجديدة في الولايات المتحدة تراجعت إلى 847 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 23 يناير/كانون الثاني، بانخفاض 67 ألفاً عن الأسبوع السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى تراجع عدد طلبات إعانة البطالة الأمريكية 880 ألف طلب خلال نفس الفترة، فيما ارتفع المتوسط الأسبوعي لطلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأربعة أسابيع الماضية بنحو 16.25 ألف طلب، ليصل إلى 868 ألف طلب في الأسبوع الماضي.

وتراجعت طلبات إعانة البطالة المستمرة في الأسبوع المنتهي في 16 يناير/كانون الثاني بنحو 203 آلاف طلب، لتسجل مستوى 4.77 مليون طلب.