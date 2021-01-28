شكرا لقرائتكم خبر عن 1.3 تريليون دولار خسائر السياحة العالمية جراء الوباء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خسر قطاع السياحة العالمي 1.3 تريليون دولار في 2020 جراء القيود على التنقل بسبب جائحة فيروس كورونا حسب ما اعلنت منظمة السياحة العالمية الخميس.

وجاء في بيان صادر عن وكالة الأمم المتحدة المكلفة السياحة ومقرها مدريد ان هذا الرقم يمثل «خسائر أكبر بـ 11 مرة من تلك المسجلة خلال الأزمة الاقتصادية العالمية في 2009» وتترجم تراجع تدفق السياح في العالم بنسبة 74% مقارنة مع العام 2019. (أ ف ب)