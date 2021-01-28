الاقتصاد

الصين ترفض تحذيراً أمريكياً حول بعثة «الصحة العالمية» إلى ووهان

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بكين - أ ف ب
رفضت بكين الخميس التحذير الذي وجهته الولايات المتحدة بشأن مهمة بعثة منظمة الصحة العالمية في الصين، واتهمت الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن بالسعي «لتسييس» هذا التحقيق المعني بتتبع منشأ .
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان للصحفيين، إن الصين تأمل أن تتمكن الولايات المتحدة من «احترام الوقائع والعلم، واحترام العمل الشاق لفريق الخبراء التابع لمنظمة الصحة العالمية»، والسماح لهم بالعمل «بعيداً عن تدخل سياسي».
وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي قالت الأربعاء إن واشنطن «ستقيّم مصداقية تقرير التحقيق عند انتهائه».

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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