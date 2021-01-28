شكرا لقرائتكم خبر عن الصين ترفض تحذيراً أمريكياً حول بعثة «الصحة العالمية» إلى ووهان والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بكين - أ ف ب

رفضت بكين الخميس التحذير الذي وجهته الولايات المتحدة بشأن مهمة بعثة منظمة الصحة العالمية في الصين، واتهمت الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن بالسعي «لتسييس» هذا التحقيق المعني بتتبع منشأ فيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان للصحفيين، إن الصين تأمل أن تتمكن الولايات المتحدة من «احترام الوقائع والعلم، واحترام العمل الشاق لفريق الخبراء التابع لمنظمة الصحة العالمية»، والسماح لهم بالعمل «بعيداً عن تدخل سياسي».

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي قالت الأربعاء إن واشنطن «ستقيّم مصداقية تقرير التحقيق عند انتهائه».