شكرا لقرائتكم خبر عن مريم الحوسني بطلة للنسخة الأولى من سباق الكارتينج والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، أمس، سباق الكارتينج للسيدات في منتجع الفرسان الرياضي الدولي، ضمن الفعاليات الرياضية والمجتمعية التي تنظمها الأكاديمية تحت رعاية الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة الأكاديمية رئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات.

جرى السباق ضمن بيئة تنافسية آمنة ومع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، وذلك بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي وبمشاركة 64 سيدة من المحترفات والهواة في مجال قيادة سيارات الكارتينج.

وفازت مريم الحوسني، بالمركز الأول فيما جاءت بالمركز الثاني فاطمة المحرمي وفي المركز الثالث أحلام الحمادي.

وتم فتح باب التسجيل للسباق لجميع الجنسيات من عمر 16 سنة وما فوق، ووضعت الأكاديمية قواعد عدة على المشاركات مراعاتها منها حرصهن على القيادة بأمان في جميع الأوقات والاستماع إلى تعليمات السلامة بعناية، إضافة إلى عدم إتلاف أي حاجز على المسار واتباع اللافتات الموضوعة من اللجنة المنظمة.

ووفرت الأكاديمية بالتعاون مع منتجع الفرسان الرياضي الدولي الملابس المخصصة للسباق والخوذ في نفس يوم السباق، وحرصت على شرح تفاصيل وقواعد الأمان قبل 15 دقيقة من موعد الانطلاق لضمان سلامة جميع المشاركات.

وفي ختام السباق، قامت فاطمة العامري، ممثلة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، بتتويج الفائزات، مؤكدة أن مشاركتهن في مثل هذه الفعاليات يسهم بشكل كبير في نشر السعادة والتفاؤل ورفع روح المنافسة والتحدي.

وقالت إنه يسعدنا أن ننظم أول نسخة من سباق الكارتينج الذي يتيح للسيدات ممارسة ما يرغبن من رياضات وهوايات، ويعد هذا الإقبال الكبير دليل على استمرار نجاحات الأكاديمية التي سيكون لها حضور أكبر في العديد من الرياضات والمسابقات المحلية والمجتمعية نزولاً عند رغبة السيدات في مجتمعنا من كافة الشرائح.