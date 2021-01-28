شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا توصي بإعطاء «أسترازينيكا» للأشخاص دون 65 عاماً فقط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين - أ ف ب

أوصت اللجنة الألمانية للتلقيح، الخميس، بإعطاء اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجدّ الذي طوّره مختبر أسترازينيكا، فقط للأشخاص الذين لا تفوق أعمارهم 65 عاماً، بسبب نقص المعطيات المرتبطة بالأشخاص الأكبر سناً.

وكتبت لجنة التلقيح في وثيقة، أن «لقاح أسترازينيكا ضد «كوفيد-19» موصى به حالياً فقط للأشخاص الذين تراوح أعمارهم بين 18 و65 عاماً».

وأشارت الوثيقة إلى أن «المعطيات المتوفرة حالياً غير كافية لتقييم فعالية اللقاحات» للأشخاص الذين تفوق أعمارهم 65 عاماً.