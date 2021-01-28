شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار الاقتصاد اليوم.. ارتفاع أسعار الذهب والفضة وموعد الأوكازيون الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع الخليج 365 عددا من الأخبار الهامة على مدار اليوم الخميس 28 يناير 2021، وكان من أبرزها ارتفاع أسعار الذهب والفضة عالميا، وفيما يلى أبرز الأخبار الاقتصادية.

جهاز المشروعات يتواصل مع العائدين من الخارج

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات إن الجهاز يقوم في إطار هذه المبادرة بتقديم كافة خدماته المالية والفنية والتدريبية لجميع الشباب والمواطنين العائدين من الخارج والذين فقدوا فرص عملهم بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا لمساعدتهم ودعمهم لإقامة مشروعات صغيرة تناسب خبراتهم في مختلف المجالات (الصناعية والتجارية والخدمية والزراعية).

وذلك في إطار تنفيذ مبادرة "نورت بلدك" التي تم توقيعها تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وبالتعاون بين كل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بهدف مساعدة العمالة العائدة من الخارج والمتضررة من جائحة كورونا في إيجاد فرص عمل بديلة ومستقرة داخل مصر.

وأشارت إلي أن جهاز تنمية المشروعات قد قام بناء على قاعدة البيانات التى أتاحتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالاتصال بما يزيد على 7 آلاف مواطن عائدين من الخارج وتضرروا من أزمة كورونا (أغلبهم من محافظات سوهاج والغربية والدقهلية وأسيوط) واضطروا للعودة من بعض الدول العربية وذلك للوقوف على خبراتهم ومهاراتهم العملية وتعريفهم بالخدمات التى يتيحها الجهاز في مجال تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتى تتفق مع امكاناتهم مما يضمن لهم النجاح والاستمرار.

7 فبراير موعد الأوكازيون الشتوى

أعلن المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عن بدء فعاليات موسم الأوكازيون الشتوي ليبدأ في السابع من فبراير المقبل وسيستمر لمدة شهر موضحا أنه من المتوقع أن تتراوح نسبة التخفيضات هذا العام بين 20 إلي 50 % في كافة المحافظات.

وأوضح العربي أن الغرف التجارية بالمحافظات أكدت أن موسم التخفيضات المقبل سيشهد إقبالا كبيرا من التجار للمشاركة بشكل رسمي في الأوكازيون لتنشيط حركة التجارة الداخلية والتي شهدت حالة من الركود خلال الفترة الماضية كما أشارت التوقعات السوقية أنه من المتوقع أن يشهد هذا الموسم إقبالا من المستهلكين أكبر من العامين الماضيين نظرا للتحسن المستمر في مستوى الدخل للمواطنين .

وأضاف العربي أن الاتحاد العام للغرف التجارية سيشكل غرفة عمليات لمتابعة الأسواق وتلقي التقارير من الغرف التجارية بالمحافظات حول عدد المشاركين ومدي الالتزام بالتخفيضات الفعلية علي كافة المنتجات مشيرا الي أن الغرف التجارية لا تدخر جهدا في اطلاق المبادرات أو المشاركة في اي مبادرات قد تساهم في تنشيط حركة التجارة الداخلية أو التخفيف عن كاهل المواطنين بتقديم تسهيلات أو عروض تخفيض في الأسعار.





بورصة أبوظبى تخسر 5.5 مليار درهم بضغوط هبوط سهمى "أبوظبي للطاقة" و"الدار"

تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.35% خاسراً 20.07 نقطة ليغلق عند مستوى 5641.77 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 5.5 مليار درهم ليغلق عند مستوى 794.038 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 90.2 مليون سهم، بقيمة 452 مليون درهم، عبر تنفيذ 2577 صفقة.

وهبطت 7 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع العقار بنسبة 1.95%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 1.09%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.60%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.27%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.24%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.08%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.03%، فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.82%.

وارتفع 11 سهماً ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "شركة أبوظبي الوطنية للتكافل" بنسبة 9.78%، ثم سهم "شركة فودكو الوطنية للمواد الغذائية" بنسبة 7.35%، ثم سهم "شركة مخازن زي" بنسبة 4.6%، وتراجع 11 سهماً على رأسها سهم "الشركة الوطنية للتكافل" بنسبة 5%، ثم سهم "شركة أبوظبي الوطنية للطاقة" بنسبة 2.03%، ثم سهم "شركة الدار العقارية" بنسبة 1.96%، فيما تصدر سهم "بنك أبوظبي الأول" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 130.2 مليون درهم.

تراجع سوق مسقط للأوراق المالية

تراجع سوق مسقط للأوراق المالية بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، للجلسة الخامسة على التوالي، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.300% خاسراً 11.039 نقطة ليغلق عند مستوى 3649.124 نقطة، وبلغ حجم التداول 10 ملايين سهم بقيمة 1.7 مليون ريال عبر تنفيذ 506 صفقة لعدد 37 سهماً.

وارتفع 11 سهماً على رأسها سهم " جلفار للهندسة والمقاولات" بنسبة 4%، ثم سهم "سيمبكورب صلالة" بنسبة 2.11%، ثم سهم "السوادي للطاقة" بنسبة 2%، فيما تراجعت 9 أسهم على رأسها سهم "البنك الوطني العماني" بنسبة 6.02%، ثم سهم "بنك عمان العربي" بنسبة 4.62%، ثم سهم "الخليج الدولية للكيماويات" بنسبة 2.83%، فيما تصدر سهم "بنك مسقط" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 757.9 ألف ريال عماني.

في سياق متصل أعلنت سوق مسقط للأوراق المالية، إدراج أسهم زيادة رأسمال بنك العز الإسلامي، في السوق الثالثة بعد زيادة عدد الأسهم من 1.320 مليار سهم إلى 1.395 مليار سهم بعدد 75 مليون سهم.

ارتفاع أسعار الذهب والفضة

قفز سعر أونصة الفضة فى العقود الفورية اليوم الخميس، بنسبة 5% إلى 26.49 دولار للأوقية، كذلك صعد سعر أونصة الذهب في نفس العقود بنسبة 1% إلى 1861.96 دولار، يذكرأن، استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس فى مصر عند 809 جنيهات للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر، لكن هناك توقعات بانخفاض الذهب مع فتح التداول فى الساعة الواحدة ظهرا، وقد يكون التراجع بقيمة جنيه أو جنيهين.