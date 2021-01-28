شكرا لقرائتكم خبر عن هل تنضم صناعة السيراميك لبرنامج دعم الصادرات الجديد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعدما أعلنت وزارة الصناعة في وقت سابق، أن هناك نية لإدراج صناعة السيراميك والأسمنت ضمن برامج دعم الصادرات، وهو البرنامج الذى لم يظهر للنور حتى الآن، وقد يتساءل البعض، هل يشمل برنامج الدعم نصوص واضحة لصناعة السيراميك، لإضافتها لبرنامج رد الأعباء.

أكد رجل الأعمال ياسر فاروق مصطفى أحد منتجى السيراميك، ضرورة وضع قطاع صناعة السيراميك ضمن برنامج دعم الصادرات المزمع الإعلان عنه قريبا، مشيرا إلى أن قطاع صناعة السيراميك يمكن أن يكون الحصان الأسود لقيادة الصادرات المصرية نحو الارتفاع خلال السنوات القادمة.

وقال ياسر فاروق لـ"الخليج 365"، أن نسبة المكون المحلى في صناعة السيراميك يمثل ما بين 85 إلى 90%، وهو ما يجعلها صناعة وطنية خالصة، يجب الوقوف بجانبها ودعمها خلال الفترة القادمة، لأن برنامج دعم الصادرات يمكن أن يكون أحد عوامل دعم هذا القطاع.

وأوضح، أن مبادرة السداد الفوري (85%) لرد مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات جاءت في وقتها، وتساعد قطاع كبير من المصدرين لتلبية الاحتياجات ومصاريف التشغل والإنتاج.

يشار إلى أن مبادرة السداد الفوري لمستحقات المصدرين، تقدم للانضمام لهذه المبادرة 1580 شركة مصدرة، وتم الانتهاء من الحصول على الموقف الضريبي والجمركي لجميع تلك الشركات، وقامت وزارة المالية بإرسال موقف هذه الشركات إلى صندوق تنمية الصادرات، الذي قام بإصدار شهادات لعدد 1126 شركة مصدرة من الشركات المتقدمة، وتوجهت 1069 شركة إلى 4 بنوك مشاركة في المبادرة، وهي: البنك الأهلي، وتنمية الصادرات، ومصر، والقاهرة، وقامت بصرف مبلغ نحو 12.2 مليار جنيه قبل القطع، وإجمالي مبلغ 10.3 مليار جنيه بعد قطع 15% نسبة تعجيل السداد.

وتأتى هذه المبادرة الجديدة لدعم الصادرات في ظل سعي الدولة الدائم لتحفيز المناخ الاستثماري وتشجيع الصناعة وزيادة الصادرات عبر آليات محددة لتسوية المتأخرات المستحقة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات.

وتمت الموافقة على ما طرحه وزيرا المالية والتجارة والصناعة لفتح الباب لعدد من الشركات للاستفادة من هذه المبادرة، فى إطار المبلغ المحدد سابقاً.