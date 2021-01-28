شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يتعافى من أدنى مستوى في شهر بفضل انخفاض الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تداولات اليوم الخميس ليتعافى المعدن الصناعي من أدنى مستوى له في أكثر من شهر سجله في وقت سابق بالجلسة، وذلك مع انخفاض الدولار أمام اغلب العملات الرئيسية.



يأتي ذلك في ظل استمرار أزمة فيروس كورونا وقيود الإغلاق في بعض الدول ذات الاقتصادات الكبرى التي تشهد تفشيا سريعا للفيروس بين مواطنيها فضلا عن الضغوط على العملة الأمريكية.



هذا، وكانت العقود الآجلة للنحاس تسليم ثلاثة أشهر قد انخفضت في بورصة لندن بنسبة 0.5% إلى 7773.5 دولار للطن بعد ملامسة أدنى مستوى له منذ الثالث والعشرين من ديسمبر/كانون الأول.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:44 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 90.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.6 نقطة وأقل مستوى عند 90.2 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للنحاس تسليم مارس/آذار بحلول الساعة 14:43 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.9% إلى 3.58 دولار للرطل، وسجل أعلى سعر عند 3.59 دولار وأقل سعر عند 3.49 دولار.