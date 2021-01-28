شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع في بداية الجلسة بعد خسائر فادحة فى الجلسة السابقة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الخميس لتتعافى من الخسائر الحادة التي سجلتها بالأمس عقب تصريحات رئيس الاحتياطي الاتحادي.



كان البنك المركزي قد أبقى على معدل الفائدة قرب الصفر دون تغيير كما ثبت برنامج مشتريات السندات عند 120 مليار دولار شهرياً، وصرح رئيس البنك "جيروم باول" بأن هناك تباطؤا في تعافي الاقتصاد والتوظيف خلال الأشهر الماضية بسبب زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا على نحو حاد.



وكشفت بيانات اقتصادية اليوم أن القراءة الأولى من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي سجلت نموا بنسبة 4% دون توقعات بنمو نسبته 4.2%.



وانخفض عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في أمريكا إلى 847 ألف طلب في الأسبوع الماضي دون توقعات بانخفاض عند 880 ألفا.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر "داوجونز" بحلول الساعة 15:09 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.5% (ما يعادل 460 نقطة) إلى 30740 نقطة، كما صعد "ناسداك" بنسبة 0.8% (ما يعادل 105 نقاط) إلى 13376 نقطة، وصعد "إس أند بي 500" بنسبة 1.3% (ما يعادل 48 نقطة) إلى 3798 نقطة.