شكرا لقرائتكم خبر عن المعمر لأنظمة المعلومات تجدد اتفاقية تسهيلات ائتمانية بقيمة 216.3 مليون ريال مع "ساب" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "ام أي اس" عن تجديد وتعديل اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية من بنك السعودي البريطاني "ساب".

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأن قيمة التسهيلات 216.250 مليون ريال، علماً بأن مدة التمويل تبدأ اليوم الخميس في 28 يناير الجاري وتنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2021.

وبحسب البيان، تتمثل الضمانات المقدمة مقابل التمويل في سند لأمر لصالح البنك السعودي البريطاني "ساب"، علماً بأن الهدف من التسهيلات تمويل المشاريع الجديدة وسلسلة التوريد.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 22.5 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 14.4 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثالث إلى النمو في الايرادات حيث بلغت 2.117% ويعزى ذلك النمو في الايرادات بشكل رئيس الى القاعدة الصلبة للرصيد التراكمي للأعمال المرحلة والنمو المستمر في الطلبات خلال الفترة المشمولة بالتقرير التي أدت الى الزيادة الطفيفة في الإيرادات.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 41.3 مليون ريال خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 24.7 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.