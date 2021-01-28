شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "بحري" تُوصي بتوزيع 393.7 مليون ريال عن النصف الثاني 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2020، بقيمة 393.750 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 393.750 مليون سهم، بواقع 1 ريال لكل سهم، وبنسبة توزيع تبلغ 10% من قيمة السهم الإسمية.

وبحسب البيان، ستكون أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة.

وحققت الشركة صافي أرباح بلغ 77.5 مليون ريال خلال الربع الرابع من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 249.1 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الرابع إلى الإنخفاض في العوائد من عدة قطاعات وبشكلٍ رئيسي من قطاع النفط، وذلك بسبب إنخفاض معدلات أسعار النقل بالإضافة لإنخفاض عمليات النقل.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 1.6 مليار ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 620.7 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.